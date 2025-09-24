En esta fotografía, el presidente ruso Vladimir Putin asiste a una reunión con Yevgeny Balitsky, líder instalado por Moscú en las zonas controladas por Rusia de la región de Zaporizhzhia. Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
/ ALEXANDER KAZAKOV
Agencia AFP
Agencia AFP

Rusia responde a Trump y dice que “no tiene otra alternativa” que proseguir con su ofensiva en Ucrania
afirmó este miércoles que no tiene más opción que proseguir con su ofensiva a gran en febrero de 2022 para garantizar sus “intereses”.

La víspera, el presidente estadounidense Donald Trump causó sorpresa diciendo que , a la que calificó de “tigre de papel” con una economía debilitada tras tres años y medio de conflicto y sanciones occidentales.

La supuso un giro, tras haber sugerido desde hace meses que sería Ucrania la que debería aceptar ceder territorios a Moscú.

PUEDES VER: Putin propone a EE.UU. prolongar un año el START, el último tratado de desarme nuclear

“Seguimos con nuestra operación militar especial para garantizar nuestros intereses y alcanzar los objetivos que (...) el presidente de nuestro país estableció desde el inicio”, declaró el portavoz de la presidencia rusa, , a la radio RBC.

“Actuamos así para el presente y el futuro de nuestro país, para las generaciones que han de venir. No tenemos otra alternativa”, enfatizó Peskov.

El portavoz arremetió también contra el comentario de Trump y su símil del “tigre de papel”, reconociendo que la economía rusa atraviesa algunas dificultades.

“Rusia mantiene su estabilidad macroeconómica”, por mucho que esté “experimentando tensiones y problemas en ciertos sectores”, dijo Peskov.

Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Igualmente, el portavoz del Kremlin minimizó el intento de acercamiento emprendido por Trump, que en agosto recibió en Alaska a su homólogo .

“Esta vía avanza lento, muy lento”, y “el resultado es prácticamente nulo”, dijo.

Por el momento, los intentos por encontrar una salida diplomática al conflicto han fracasado. Las posiciones de Moscú y Kiev se mantienen muy alejadas, y no se ha logrado organizar ningún encuentro cara a cara entre Putin y su homólogo ucraniano .

Rusia ocupa casi un 20% de Ucrania, y reclama que esta le ceda cinco regiones, entre ellas la península de Crimea, y se abstenga de entrar en la OTAN.

LEE TAMBIÉN: Trump, abierto a ayudar a defender Polonia y región báltica si Rusia acelera incursiones

Kiev se niega a ceder territorio y reclama un despliegue de tropas occidentales para protegerse, una vez que se acuerde un alto el fuego, lo que .

“Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y RECUPERAR todo el territorio”, escribió Trump en su plataforma Truth Social el martes, luego de hablar con Zelensky al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Peskov respondió también a este comentario, en una llamada con varios medios, entre ellos AFP. “La idea de que es, desde nuestro punto de vista, equivocada”, dijo.

