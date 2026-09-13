icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La central nuclear de Zaporiyia. Foto: EFE/EPA/Sergei Ilnitsky7Archivo
La central nuclear de Zaporiyia. Foto: EFE/EPA/Sergei Ilnitsky7Archivo
Por Agencia EFE

Las Fuerzas Armadas ucranianas han atacado con drones el centro de entrenamiento de la central nuclear de Zaporiyia en más de diez ocasiones, según informaron este domingo representantes de la planta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.