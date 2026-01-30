Escuchar
(2 min)
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grushkó. Foto: MFA Russia/X

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grushkó. Foto: MFA Russia/X

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grushkó. Foto: MFA Russia/X
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Alexander Grushkó. Foto: MFA Russia/X
Por Agencia EFE

La Unión Europea no puede ejercer de garante del alto el fuego en Ucrania o de observador puesto que es parte del conflicto, aseguró este viernes el viceministro de Exteriores ruso Alexander Grushkó.

Rusia dice que UE no puede ser garante de alto fuego en Ucrania al ser parte del conflicto
Europa

Rusia dice que UE no puede ser garante de alto fuego en Ucrania al ser parte del conflicto

Putin cumple la tregua energética que le pidió Trump pero se mantiene firme sobre Donbás
Europa

Putin cumple la tregua energética que le pidió Trump pero se mantiene firme sobre Donbás

Zelensky no cederá el Donbás y pide firmar acuerdo de seguridad con EE.UU. antes de la paz
Europa

Zelensky no cederá el Donbás y pide firmar acuerdo de seguridad con EE.UU. antes de la paz

Zelensky responde a la invitación a Moscú de Putin ofreciendo una reunión en Kiev
Europa

Zelensky responde a la invitación a Moscú de Putin ofreciendo una reunión en Kiev