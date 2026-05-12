El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó este martes a Rusia de haber lanzado “200 drones” contra su país al término de una tregua de tres días.

El ministerio de Defensa ruso afirmó por su parte haber derribado 27 drones ucranianos tras vencer el alto el fuego anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump.

Ambos países denunciaron múltiples violaciones de esta tregua que comenzó el sábado.

PUEDES VER: Rusia acusa a Ucrania de violar la tregua al atacar territorio ruso y la anexionada Crimea

Las negociaciones entre Moscú y Kiev siguen estancadas y han quedado relegadas a un segundo plano desde el estallido en febrero de la guerra en Oriente Medio, más de cuatro años después de la invasión rusa de la antigua república soviética.

“Es Rusia la que decidió poner fin al silencio parcial que duraba desde hace varios días”, acusó Zelensky en las redes sociales.

“Hemos declarado que responderíamos a todas las medidas tomadas por Rusia”, añadió.

Esta fotografía muestra a los equipos de rescate extinguiendo un incendio en el lugar de un ataque aéreo en la región de Kiev, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP / Archivo / HANDOUT

El martes de madrugada, por primera vez desde el 8 de mayo, sonó la alerta aérea en Kiev debido a amenazas de drones, constataron periodistas de la AFP.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 216 drones contra Ucrania, de los cuales 192 fueron neutralizados.

En el este de Ucrania, los ataques rusos han dejado al menos un muerto.

“Una persona murió y cuatro resultaron heridas. El enemigo atacó cinco distritos de la región más de 20 veces, con drones, artillería y bombas aéreas”, escribió en Telegram el gobernador, Oleksandr Ganja.

Escombros de un dron cayeron sobre un edificio de 16 pisos en el distrito de Obolonski, provocando un incendio, informó el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, en Telegram.

El jefe de la administración militar regional, Mikola Kaláshnik, denunció ataques contra “edificios residenciales e instituciones educativas”, que no han causado víctimas.