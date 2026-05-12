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Esta fotografía muestra a un bombero sosteniendo una manguera para intentar extinguir un incendio en el lugar de un ataque aéreo en una zona no revelada de la región de Dnipro, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP / Archivo
Esta fotografía muestra a un bombero sosteniendo una manguera para intentar extinguir un incendio en el lugar de un ataque aéreo en una zona no revelada de la región de Dnipro, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania / AFP / Archivo
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Por Agencia AFP

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó este martes a Rusia de haber lanzado “200 drones” contra su país al término de una tregua de tres días.

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