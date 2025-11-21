El presidente de Rusia Vladimir Putin preside una reunión del Consejo Presidencial para las Relaciones Interétnicas en el Kremlin, Moscú, el 5 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/VYACHESLAV).
El presidente de Rusia Vladimir Putin preside una reunión del Consejo Presidencial para las Relaciones Interétnicas en el Kremlin, Moscú, el 5 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/VYACHESLAV).
/ VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia lanza un ultimátum a Zelensky, pero niega haber recibido el plan de paz de EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
Rusia lanza un ultimátum a Zelensky, pero niega haber recibido el plan de paz de EE.UU.

Rusia lanza un ultimátum a Zelensky, pero niega haber recibido el plan de paz de EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

advirtió hoy al presidente de Ucrania, , de que continuar la guerra “carece de sentido” y, además, es “peligroso” para su Gobierno, por lo que llamó a Kiev a negociar “ahora mismo” un arreglo pacífico.

“La continuación (de la guerra) para ellos carece de sentido y es peligrosa. El régimen (de Kiev) debe tomar una decisión responsable y debe hacerlo ahora”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Peskov subrayó que “el eficaz trabajo de las Fuerzas Armadas rusas debe convencer a Zelensky y a su régimen de que es mejor llegar a un acuerdo y hacerlo ahora. Mejor ahora que después”.

PUEDES VER: Ucrania acorralada por plan de EE.UU. con importantes concesiones a Rusia

“El espacio para una libre toma de decisiones se reduce según va perdiendo territorio”, alertó.

De hecho, consideró que los recientes éxitos de Rusia en el campo de batalla “son la imposición a Zelensky y a su régimen de un arreglo pacífico del problema”.

A su vez, el portavoz del Kremlin aseguró que la Casa Blanca no le ha informado “oficialmente” de su nuevo plan de paz para Ucrania, aunque insistió en que Moscú sigue fiel a lo acordado en la cumbre de Alaska en agosto pasado, donde se negó a declarar un alto el fuego.

“Oficialmente, no hemos recibido nada. Es más, nos enteramos de algunas cosas por la prensa, aunque nuestros contactos (con EE.UU) no cesan, y nunca los hemos interrumpido”, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Peskov volvió a negarse a comentar el contenido del plan, aduciendo que el Kremlin se opone a negociar la paz en Ucrania “con un megáfono en la mano”.

Rusia dijo hoy haber tomado durante la última semana dieciséis localidades en Ucrania, coincidiendo con la filtración del plan de paz de 28 puntos, que generales estadounidenses presentaron el jueves en Kiev al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

El líder ruso, , respondió al plan el jueves desplazándose a un puesto de mando de la agrupación militar Západ (Oeste), donde el Estado Mayor le informó de la toma del bastión de Kúpiansk en la región de Járkov.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió el jueves 18 de septiembre estar "decepcionado" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que continua con la guerra en Ucrania pese a los esfuerzos de paz del mandatario norteamericano. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC