Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con drones contra un edificio privado en Járkov, noreste de Ucrania, el 26 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/SERGEY KOZLOV
Por Agencia EFE

Rusia atacó anoche una decena de regiones ucranianas con un total de 420 drones y 39 misiles, once de ellos balísticos, según informó en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

