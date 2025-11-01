Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar de un edificio gravemente dañado tras un ataque aéreo en Zaporizhzhia el 30 de octubre de 2025, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Marina MOISEIENKO / AFP
Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar de un edificio gravemente dañado tras un ataque aéreo en Zaporizhzhia el 30 de octubre de 2025, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania.
Rusia lanzó récord de misiles contra Ucrania en octubre, especialmente contra la red eléctrica
Rusia lanzó récord de misiles contra Ucrania en octubre, especialmente contra la red eléctrica

Rusia lanzó récord de misiles contra Ucrania en octubre, especialmente contra la red eléctrica

lanzó más misiles contra en octubre que en cualquier otro mes desde al menos principios de 2023, durante unos ataques nocturnos dirigidos especialmente contra la red energética, según un análisis de datos ucranianos realizado por la AFP.

Las fuerzas rusas lanzaron 270 misiles contra el país en octubre, un 46% más que en septiembre, de acuerdo con una recopilación de las cifras proporcionadas diariamente por la Fuerza Aérea ucraniana.

PUEDES VER: Ucrania dice que Rusia busca una “crisis humanitaria” con ataques a su red energética

Se trata del número más alto de , desde que la Fuerza Aérea ucraniana comenzó, a principios de 2023, a publicar estos informes diarios.

Los ataques rusos dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad.

Moscú apunta a la red eléctrica ucraniana por cuarto invierno consecutivo, como parte de una estrategia destinada a debilitar a la población civil ucraniana, según Kiev y sus aliados.

Gran parte de Ucrania se encontraba este miércoles 22 de octubre sin electricidad tras ataques rusos que dejaron al menos seis muertos, un día después de conocerse el aplazamiento de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. (AFP)

