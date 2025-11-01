Rusia lanzó récord de misiles contra Ucrania en octubre, especialmente contra la red eléctrica

Escucha la noticia
Rusia lanzó récord de misiles contra Ucrania en octubre, especialmente contra la red eléctricaResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Rusia lanzó más misiles contra Ucrania en octubre que en cualquier otro mes desde al menos principios de 2023, durante unos ataques nocturnos dirigidos especialmente contra la red energética, según un análisis de datos ucranianos realizado por la AFP.
Las fuerzas rusas lanzaron 270 misiles contra el país en octubre, un 46% más que en septiembre, de acuerdo con una recopilación de las cifras proporcionadas diariamente por la Fuerza Aérea ucraniana.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Ucrania dice que Rusia busca una “crisis humanitaria” con ataques a su red energética
Se trata del número más alto de misiles lanzados en un mes contra Ucrania durante bombardeos nocturnos, desde que la Fuerza Aérea ucraniana comenzó, a principios de 2023, a publicar estos informes diarios.
Los ataques rusos dejaron a decenas de miles de personas sin electricidad.
Moscú apunta a la red eléctrica ucraniana por cuarto invierno consecutivo, como parte de una estrategia destinada a debilitar a la población civil ucraniana, según Kiev y sus aliados.
TE PUEDE INTERESAR
- Zelensky pide apoyo a Europa para “dos o tres años” más de combates con Rusia
- Trump dice que el ensayo ruso de un misil no es apropiado y llama a poner fin a la guerra en Ucrania
- Guerra en Ucrania: ataque nocturno ruso con drones deja tres muertos y 31 heridos en Kiev
- Ucrania pide a sus aliados protección aérea tras bombardeos rusos que dejaron cuatro muertos
Contenido sugerido
Contenido GEC