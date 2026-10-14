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Resumen

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Una fotografía distribuida por la Policía Nacional de Ucrania el 14 de octubre de 2026 muestra a bomberos trabajando junto a un edificio dañado y automóviles calcinados tras un ataque aéreo ruso en Rivne, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto: Handout / Policía Nacional de Ucrania / AFP)
Una fotografía distribuida por la Policía Nacional de Ucrania el 14 de octubre de 2026 muestra a bomberos trabajando junto a un edificio dañado y automóviles calcinados tras un ataque aéreo ruso en Rivne, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto: Handout / Policía Nacional de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

El Kremlin aseguró este miércoles que el acuerdo sobre la tregua energética entre Rusia y Ucrania, anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nunca se llegó a cerrar, por lo que no se puede afirmar que Rusia lo esté violando.

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