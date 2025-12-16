Rusia rechaza categóricamente el despliegue de tropas de países de la OTAN en Ucrania

Rusia rechazó hoy categóricamente el despliegue en Ucrania de tropas de países de la OTAN, como propuso la víspera en Berlín la Coalición de Voluntarios europeos.

“Nosotros en ningún caso y en ningún momento aceptaremos (...) cualquier presencia de tropas de la OTAN en territorio ucraniano”, dijo Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores ruso, en una entrevista con el canal ABC.

Añadió que “la Coalición de Voluntarios es lo mismo (que la Alianza Atlántica). Y puede ser que aún peor, ya que tal decisión puede llevarse a cabo incluso sin los procedimientos habituales existentes en la OTAN para tales casos”.

El diplomático también descartó que Rusia pueda aceptar “un compromiso” en materia territorial en relación con las cinco regiones ucranianas anexionadas desde 2014, lo que incluye la península de Crimea.

“Ya que eso significaría, bajo nuestro punto de vista, revisar un elemento muy fundamental de nuestra condición de Estado, acuñado en nuestra Constitución”, explicó.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se mostró el lunes dispuesto a renunciar al ingreso en la OTAN, aunque exigió firmes garantías de seguridad por escrito, y admitió que Kiev no está dispuesto a retirarse del Donbás, como exige el jefe del Kremlin, Vladimir Putin.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Los líderes europeos emitieron el lunes una declaración en la que abogaron por formar “una ‘fuerza multinacional para Ucrania’, liderada por Europa, formada por contribuciones de naciones voluntarias en el marco de la Coalición de Voluntarios y apoyada por EE.UU.”.

Esa fuerza contribuiría a la seguridad del espacio aéreo ucraniano y en la protección de mares, “incluyendo operaciones dentro de Ucrania”, e iría acompañada de “un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego liderado por EE.UU., con participación internacional”, para proporcionar alertas tempranas de cualquier ataque ruso.

Asimismo, los europeos plantean unas garantías de seguridad vinculantes para Ucrania que “pueden incluir el uso de la fuerza, asistencia de inteligencia y logística, así como acciones económicas y diplomáticas”.