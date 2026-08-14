El Ministerio de Exteriores de Rusia rechazó este viernes una posible tregua en el mar Negro propuesta, según medios internacionales, por Ucrania a través de Turquía debido al impacto en las exportaciones de grano de los ataques rusos contra sus puertos.

“No vemos ningún indicio de que la situación esté mejorando y, por consiguiente, no vemos motivos para adoptar medidas a medias que simplemente darán al régimen de Kiev un respiro temporal”, dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en una rueda de prensa.

Añadió que si se trata del mismo esquema que se puso en marcha en los dos primeros años de guerra, la conocida como Iniciativa del mar Negro, dicha variante es “inapropiada”, ya que exige a Moscú el cese unilateral de las acciones militares en esa región.

En todo caso, aseguró que no ha recibido ninguna propuesta formal de Ankara en la que figuren las condiciones concretas para una moratoria a los ataques.

Mientras el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha llamado a ambos bandos a cesar los ataques, Moscú ha intensificado los bombardeos de las terminales en el puerto de Odesa, al igual que Kiev ha incrementado los ataques contra la retaguardia enemiga.

La ONU alertó a finales de julio de que los precios del trigo habían subido un 20 % desde principios de mes, alcanzando sus mayores niveles desde marzo de 2024, lo que supone una amenaza para la seguridad alimentaria global.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Vyacheslav PROKOFYEV / Daniel MIHAILESCU / AFP)

De hecho, el grano ruso destinado a la exportación cayó un 22 % en los primeros diez días de agosto, según la Unión Cerealista de Rusia (UCR), a lo que hay que sumar que las exportaciones ya habían caído un 26,6 % en julio, en comparación con el mes anterior.

A su vez, UCR admitió que a día de hoy carece de medios para la siembra de invierno, ya que los productores están vendiendo el grano con grandes pérdidas.

En la misma línea, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró este viernes que Turquía y Estados Unidos nunca han condenado públicamente los ataques ucranianos contra los buques o las instalaciones del oleoducto del Caspio en el mar Negro.

También descartó un posible cese de las hostilidades en el frente, que sólo consideró posible “cuando se llegue a un arreglo duradero, fiable y sólido”.

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