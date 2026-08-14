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Ucrania dijo que alcanzó 20 barcos de la flota fantasma rusa en el Mar Negro. (Captura de video).
Ucrania dijo que alcanzó 20 barcos de la flota fantasma rusa en el Mar Negro. (Captura de video).
Por Agencia EFE

El Ministerio de Exteriores de Rusia rechazó este viernes una posible tregua en el mar Negro propuesta, según medios internacionales, por Ucrania a través de Turquía debido al impacto en las exportaciones de grano de los ataques rusos contra sus puertos.

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