Rusia rechaza discutir tropas extranjeras en Ucrania “en cualquier formato”

Rusia descartó aceptar el ingreso de fuerzas extranjeras a Ucrania “en cualquier formato”, afirmó la portavoz diplomática de Moscú antes de las conversaciones entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y líderes europeos para discutir el fin de la invasión rusa.

La cumbre del jueves en París será copresidida por los gobernantes de Francia y el Reino Unido, y busca aumentar la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, tras una serie de intentos fallidos por alcanzar un alto el fuego en la guerra de tres años y medio.

“Rusia no va a discutir algo fundamentalmente inaceptable que socava cualquier tipo de seguridad, una intervención extranjera en Ucrania en cualquier forma, cualquier formato”, declaró la portavoz diplomática rusa, Maria Zajárova.

La portavoz se pronunció también contra las garantías de seguridad que quiere Ucrania como parte de un eventual acuerdo de paz con Rusia, al afirmar que son “una plataforma para el terror, para las provocaciones contra nuestro país”.

Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP / ILYA PITALEV HANDOUT

“No son garantías para la seguridad de Ucrania, son garantías de peligro para el continente europeo”, agregó Zajárova ante periodistas durante una conferencia económica en Vladivostok, en el Extremo Oriente ruso.

Zelensky ha dicho que confía en que los aliados de su país ayudarán a “incrementar la presión sobre Rusia para avanzar a una solución diplomática” al conflicto.

Pero también ha afirmado que no ha visto “ninguna señal de que Rusia quiera terminar con la guerra”.