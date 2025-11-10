En esta fotografía, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el director ejecutivo del mayor banco ruso, Sber, en el Kremlin de Moscú, el 10 de noviembre de 2025. Foto: Gavriil Grigorov / POOL / AFP
En esta fotografía, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el director ejecutivo del mayor banco ruso, Sber, en el Kremlin de Moscú, el 10 de noviembre de 2025. Foto: Gavriil Grigorov / POOL / AFP
/ GAVRIIL GRIGOROV
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Rusia reivindica avances y asegura que Ucrania no puede ganar la guerra
Resumen de la noticia por IA
Rusia reivindica avances y asegura que Ucrania no puede ganar la guerra

Rusia reivindica avances y asegura que Ucrania no puede ganar la guerra

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

declaró el lunes que es una ilusión pensar que pueda ganar la guerra, mientras el ejército ruso afirma haber tomado el control de tres aldeas más en la extensa línea del frente.

Moscú intenta aprovechar su ventaja en personal y equipamiento, pero los avances territoriales han sido lentos y costosos, con ambos bandos profundamente atrincherados casi cuatro años después de que Rusia lanzara su ofensiva.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: ¿Hasta dónde puede escalar la retórica nuclear de Putin y Trump? Analista alerta sobre el riesgo de una nueva carrera armamentista

El portavoz del Kremlin, , dijo a periodistas, entre ellos AFP, que la guerra solo terminaría “cuando Rusia logre los objetivos que se fijó al principio”.

El Ministerio de Defensa ruso indicó haber tomado las aldeas de Slodkie y Nove en la región de Zaporiyia, y Gnativka en la región de Donetsk.

Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP
Imagen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y del presidente ruso Vladimir Putin. Foto: Ilya PITALEV / SPUTNIK / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERV / AFP
/ ILYA PITALEV HANDOUT

Peskov destacó que Rusia mantiene la iniciativa en el frente y que no se detendrá.

“Los europeos creen que y asegurar sus intereses por medios militares. Es la ilusión más profunda en la que se ha dejado llevar el régimen de Kiev. La situación en el frente indica lo contrario”, recalcó en la conferencia de prensa.

Putin supervisa ejercicios de sus fuerzas nucleares

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC