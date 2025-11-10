Rusia reivindica avances y asegura que Ucrania no puede ganar la guerra

Escucha la noticia
Rusia declaró el lunes que es una ilusión pensar que Ucrania pueda ganar la guerra, mientras el ejército ruso afirma haber tomado el control de tres aldeas más en la extensa línea del frente.
Moscú intenta aprovechar su ventaja en personal y equipamiento, pero los avances territoriales han sido lentos y costosos, con ambos bandos profundamente atrincherados casi cuatro años después de que Rusia lanzara su ofensiva.
El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a periodistas, entre ellos AFP, que la guerra solo terminaría “cuando Rusia logre los objetivos que se fijó al principio”.
El Ministerio de Defensa ruso indicó haber tomado las aldeas de Slodkie y Nove en la región de Zaporiyia, y Gnativka en la región de Donetsk.
Peskov destacó que Rusia mantiene la iniciativa en el frente y que no se detendrá.
“Los europeos creen que Ucrania puede ganar la guerra y asegurar sus intereses por medios militares. Es la ilusión más profunda en la que se ha dejado llevar el régimen de Kiev. La situación en el frente indica lo contrario”, recalcó en la conferencia de prensa.
