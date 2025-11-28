Rusia revela que ha recibido el marco del plan de paz de EE.UU. consensuado en Ginebra

El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en el Kremlin de Moscú, Rusia, el 28 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER NEMENOV
reveló este viernes que ha recibido el marco del plan de paz de Estados Unidos, ajustado tras las consultas con y la Unión Europea en Ginebra.

“Nos han comunicado los principales parámetros y la próxima semana tendrá lugar una conversación en Moscú”, señaló en su rueda telefónica diaria el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov declaró que, de todos modos, Rusia no quiere comentar acerca de los avances sobre la paz con Ucrania en “formato tan público, con megáfono,” por no adelantarse a los acontecimientos.

Por otro lado, no quiso revelar todavía la fecha exacta en la que esperan en Moscú a Steve Witkoff, el enviado del presidente estadounidense, , y a quien el presidente ruso, , defendió ayer tras las filtraciones de sus conversaciones telefónicas con el Kremlin.

“Les informaremos oportunamente”, comunicó Peskov.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. (Fotos de Mandel NGAN / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Una vez más, el Kremlin aprovechó para poner en duda la legitimidad del presidente ucraniano, , debido a que su mandato expiró en 2024 por la ley marcial y a la imposibilidad de celebrar elecciones en un país en guerra y ocupado por una potencia extranjera.

Por ello, el Kremlin cuestiona el estado legal de un posible acuerdo con Ucrania, pero que “todo ello, incluidos los matices, se determinará durante las negociaciones”.

Como explicó ayer Putin, a Rusia le interesa un reconocimiento jurídico de las regiones que le arrebató a Ucrania en 2014 y 2022, que son Crimea y el Donbás.

Enviados de Ucrania y Estados Unidos se reunirán el domingo 23 de noviembre en Suiza junto a consejeros de seguridad europeos para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia. (AFP)

