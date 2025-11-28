El presidente ruso, Vladímir Putin, asiste a una rueda de prensa tras la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en la Administración Presidencial Yntymak Ordo en Bishkek, Kirguistán, el 27 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ALEXEI NIKOLSKY/SPUTNIK/KREMLIN
Rusia se prepara para debatir el plan de paz con la delegación de EE.UU. la semana que viene
está recibiendo información más detallada sobre el y se prepara para debatirlo la semana que viene con los enviados estadounidenses, afirmó este viernes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Para el momento de la reunión de la semana que viene entre (el presidente de Rusia, Vladímir) Putin y la delegación que vendrá, tendremos la información sobre los temas que se debatieron de un modo u otro y fueron aprobados”, dijo a la televisión pública rusa.

La víspera las autoridades rusas confirmaron la visita del enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, , que vendría acompañado por otros representantes estadounidenses.

Putin: Rusia cesará combates si Ucrania se retira de los territorios reclamados por Moscú

“Ahora se escriben muchas cosas (sobre el plan de paz) pero en general no se corresponden con la realidad, hay muchas reinterpretaciones (...) Para nosotros ahora lo más importante es la y los esfuerzos de sus asociados que tienen lugar ahora y nos preparamos justo para estos contactos”, señaló.

Asimismo, recalcó que en estos momentos Rusia está concentrada en las negociaciones con Estados Unidos y no está dispuesta a permitir que la Unión Europea se sume a los diálogos.

“No, esto no se puede tener en cuenta ahora, por supuesto”, zanjó.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Julien DE ROSA / Sarah MEYSSONNIER / Vyacheslav PROKOFYEV / AFP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Julien DE ROSA / Sarah MEYSSONNIER / Vyacheslav PROKOFYEV / AFP)

La víspera, Putin afirmó que Rusia negociará con EE.UU. el reconocimiento de sus , en particular las anexionadas Crimea y el Donbás.

Dicho reconocimiento “debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense (...) Es uno de los puntos clave”, sostuvo durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

Putin mantiene que no existe ningún plan de paz definitivo, sino solo algunos temas que Moscú y Washington deben abordar en formato bilateral, como durante la Guerra Fría, al margen de Kiev y de los países europeos.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo este lunes 18 de agosto que espera una posible reunión sin condiciones con el líder ruso, Vladimir Putin, en las próximas dos semanas, aunque "no tenemos fecha", al tiempo que dijo que entre las garantías de seguridad para Kiev se encuentra un paquete de material militar por 90.000 millones de dólares. (EFE)

