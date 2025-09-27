La gente pasa junto a un soldado ruso en el centro de Mariupol el 12 de abril de 2022, mientras las tropas rusas intensifican una campaña para tomar la ciudad portuaria estratégica, parte de un ataque masivo anticipado en el este de Ucrania, mientras el presidente de Rusia presenta un caso desafiante para la guerra contra Rusia. vecino. - *NOTA DEL EDITOR: Esta foto fue tomada durante un viaje organizado por el ejército ruso.* (Foto de Alexander NEMENOV / AFP)
Rusia toma una localidad en Dnipropetrovsk y dos en Donetsk, en el este de Ucrania
afirmó este sábado que tomó tres pueblos en el este de como parte de un lento avance de sus fuerzas en rudas batallas, pese a las defensas ucranianas.

Las están ganando terreno de manera lenta, pero constante, en intensos combates cuerpo a cuerpo en zonas en gran parte arrasadas del , donde quedan pocos habitantes y la mayoría de los edificios están destruidos.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que sus tropas tomaron cerca del 0,8% del total del territorio de Ucrania desde principios de este año.

El ejército ruso declaró en un comunicado que controla Derilove y Maiske, en la región de Donetsk y Stepove en Dnipropetrovsk.

Ucrania informó que un mató a una persona e hirió a 12 en la región de Jersón, en el sur, y que dañó vías ferroviarias en la vecina región de Odesa.

Imagen muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Washington D. C. el 18 de agosto de 2025 y al presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, Mandel NGAN / AFP Putin told Trump, whom he met August 15 in Alaska, of his readiness to meet Zelensky during a telephone call in a break from White House talks in Washington with European leaders, the person said on condition of anonymity. (Photo by Mandel NGAN and ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Rusia declaró que una estación de bombeo de petróleo en la república de Chuvasia, en el centro del territorio europeo ruso, suspendió operaciones después de un .

Kiev inició hace meses que califica de las ofensivas de represalia que son justas por los bombardeos de Moscú y afirma que su objetivo es cortar los ingresos que financian al ejército ruso.

