Rusia tomó Kleban-Byk, una localidad a 10 km del nudo logístico ucraniano de Konstantinivka

El Ministerio de Defensa ruso anunció este sábado haber tomado una nueva localidad a 10 kilómetros al sureste de Konstantinivka, un importante nudo logístico en la región ucraniana de Donetsk.

Según la nota castrense, se trata de Kleban-Byk, donde antes de la guerra vivían menos de medio millar de personas. La localidad fue conquistada por tropas de la agrupación Sur, agregaron en Defensa.

Mientras, los militares de la agrupación Oeste se hicieron con el control de otra localidad en la región de Donetsk, ubicada a 30 kilómetros de Sloviansk, otro de los objetivos de la ofensiva en marcha.

Esta semana también fueron tomadas las localidades de Kolodezi (a 30 kilómetros al noreste de Sloviansk), y Voronoye y Novoheorhiivka en la región de Dnipropetrovsk, limítrofe en el este con Donetsk.

El ejército ruso incrementa sus avances territoriales en los últimos meses frente a unas fuerzas ucranianas menos numerosas y peor equipadas.

Estos avances se producen mientras se desvanece la perspectiva de una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ucraniano, Volodymyr Zelensky anunciada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, y destinada a encontrar una solución pacífica al conflicto.

El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó el viernes al presidente ucraniano de bloquear la organización de una posible reunión con su homólogo ruso, tras críticas similares del dirigente ucraniano a Moscú.

Por su parte, Trump, quien busca encontrar rápidamente una solución a la ofensiva rusa contra Ucrania, iniciada en 2022, y realizó un importante acercamiento a Moscú en los últimos meses para lograrlo, anunció el viernes que tomaría una decisión “importante” en “dos semanas” para definir su postura sobre este conflicto.

En ese sentido, especificó que Moscú podría enfrentar sanciones masivas o que podría “no hacer nada”.

El ejército ruso ocupa actualmente aproximadamente el 20% del territorio ucraniano.