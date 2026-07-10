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Resumen

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El presidente ruso Vladimir Putin habla con los medios de comunicación tras su reunión con delegaciones extranjeras en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2026. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)
El presidente ruso Vladimir Putin habla con los medios de comunicación tras su reunión con delegaciones extranjeras en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2026. (EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV)
/ MAXIM SHIPENKOV / POOL
Por Agencia EFE

El Kremlin aseguró este viernes que, a día de hoy, ve “imposible” celebrar negociaciones de paz con Ucrania, por lo que seguirá adelante con su campaña militar en el país vecino.

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