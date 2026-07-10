Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El Kremlin aseguró este viernes que, a día de hoy, ve “imposible” celebrar negociaciones de paz con Ucrania, por lo que seguirá adelante con su campaña militar en el país vecino.
El Kremlin aseguró este viernes que, a día de hoy, ve “imposible” celebrar negociaciones de paz con Ucrania, por lo que seguirá adelante con su campaña militar en el país vecino.
“Rusia sigue abierta a lograr sus objetivos a través de negociaciones pacíficas y político-diplomáticas (...) Pero en condiciones en la que esto es imposible debido a la falta de voluntad del régimen de Kiev, proseguimos la ‘operación militar especial’”, aseguró Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Peskov respondió así a las informaciones de la prensa internacional sobre que el presidente ruso, Vladimir Putin, habría renunciado por el momento a reanudar las negociaciones estancadas desde febrero debido a los continuos ataques ucranianos contra la infraestructura energética en territorio ruso.
PUEDES VER: Rusia critica “decisiones irresponsables” de la OTAN por apoyo militar a Ucrania
Dichos ataques han provocado una crisis de combustible en casi todo el país, lo que ha causado un gran descontento popular a falta de poco más de dos meses para las elecciones legislativas.
Según esas informaciones, Putin mantiene invariable el objetivo de conquistar militarmente todo el Donbás, algo que los expertos militares consideran que está aún lejos del alcance de Moscú.
Peskov añadió que, “mientras Kiev intenta escalar” la situación con sus masivos ataques con drones de largo alcance, el Ejército ruso seguirá ampliando la franja de seguridad en el norte y este de Ucrania.
“Vemos que Kiev no está ahora a favor del proceso de paz”, subrayó.
El Kremlin ya rebatió el jueves las afirmaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre que la actual escalada de los ataques ucranianos con drones pueda conducir al fin de la guerra.
“Más bien, vemos que están un poco confundidos en la Casa Blanca sobre que a través de la escalada, a través de la presión militar, se puede propiciar un arreglo pacífico. Esa es una conclusión errónea”, dijo Peskov.
Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, coincidieron el miércoles en la cumbre de la OTAN en Turquía al afirmar que los exitosos bombardeos ucranianos contra la retaguardia rusa podrían acelerar el final de la contienda.
“Es una escalada, pero una escalada que puede conducir al fin” de la guerra, dijo Trump al comienzo de la reunión con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que tuvo lugar en Ankara.
- Trump anuncia que Estados Unidos permitirá a Ucrania fabricar sistemas de misiles Patriot
- Una andanada de explosiones sacude la capital de Ucrania: “El enemigo ataca con misiles balísticos”
- Ucrania confirma ataques a tres refinerías rusas e infraestructura energética en Crimea
- Rusia bombardea Kiev con 68 misiles y deja al menos 18 muertos antes de la cumbre de la OTAN
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.