En esta fotografía, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, preside una reunión del Consejo de Seguridad en el Kremlin, en Moscú, el 22 de septiembre de 2025. Foto: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP
/ ALEXANDER KAZAKOV
Agencia EFE
Agencia EFE

Rusia ve un error que Trump aliente a Ucrania a recuperar territorios ocupados
El consideró este miércoles un error que el presidente estadounidense, , aliente a Ucrania a recuperar los territorios ocupados por el Ejército ruso.

“El hecho de que intenten por todos los medios animar a Ucrania a continuar las acciones militares... Esta tesis de que Ucrania puede recuperar algo (territorios) es, en nuestra opinión, errónea”, respondió el portavoz presidencial ruso, , en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov aseguró que la situación del frente es muy distinta y que “Ucrania está en una posición bastante peor”, que “solo empeorará”, ya que “la dinámica del frente es la mejor prueba de ello”.

con los últimos comentarios de Trump, cuya retórica tomó de nuevo un brusco giro en su posicionamiento respecto a la guerra de Ucrania, iniciada en 2022.

(Ucrania) “Tiene un gran espíritu, cada vez más fuerte. Podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos y este es el momento para que Ucrania actúe”, escribió en Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Cristobal HERRERA ULASHKEVICH / Kristina KORMILITSYNA/SPUTNIK / EPA / EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin. (Fotos de Cristobal HERRERA ULASHKEVICH / Kristina KORMILITSYNA/SPUTNIK / EPA / EFE)

Añadió: “Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y recuperar toda Ucrania en su forma original”.

El Kremlin defendió este miércoles que este tipo de comentarios se debieron a que poco antes Trump se había reunido con el presidente ucraniano, , por lo que se vio “influido” por sus ideas.

“También tendremos la oportunidad de transmitir nuestra postura a la parte estadounidense. Nuestro ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, quien al margen de la Asamblea General, podrá hacerlo”, añadió Peskov.

