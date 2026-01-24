Rusos y ucranianos negocian con EE.UU. sobre territorio y medidas de seguridad en Abu Dabi

Rusos y ucranianos están negociando este sábado con Estados Unidos en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) no solo sobre territorio, sino también sobre medidas de seguridad una vez concluya la guerra.

Según informó una fuente a la agencia TASS, ambos bandos estudian varios documentos sobre “territorio, garantías (de seguridad) y otros aspectos” del arreglo pacífico del conflicto.

Ambos bandos y los mediadores reconocen que la retirada de las tropas ucranianas del Donbás es el principal escollo en las negociaciones trilaterales.

“Este asunto sigue siendo el más complejo. Para Rusia es importante la retirada del Ejército ucraniano del Donbás. Para ello se están barajando diferentes parámetros de seguridad”, señaló hoy una fuente oficial a TASS.

Rusia se opone categóricamente al despliegue de tropas occidentales en territorio del país vecino, mientras Kiev demanda garantías que obliguen a EE.UU. y sus aliados europeos a acudir en su defensa en caso de una nueva agresión rusa en línea con el artículo 5 de la OTAN.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dio el visto bueno a la celebración de negociaciones trilaterales en Abu Dabi tras reunirse en la madrugada del viernes con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Mientras, el líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, hizo lo mismo tras reunirse el jueves con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

La delegación de Rusia, que había prometido que elevaría el nivel de representación de su equipo encabezado en las anteriores tres reuniones bilaterales por un asesor presidencial, es liderada por el almirante Ígor Kostiukov, número dos del Estado Mayor y jefe de la inteligencia militar, e incluye sólo a militares, según el Kremlin.

Por lo que respecta a la ucraniana, está integrada, entre otros, por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario del partido de Zelensky, David Arajamia, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov.