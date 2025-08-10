Un muerto en masivo ataque ucraniano con 121 drones contra territorio ruso

Una persona murió en el ataque masivo ucraniano con 121 drones perpetrado anoche contra territorio ruso, según informaron el domingo las autoridades locales.

El muerto se produjo en la región de Sarátov, que se encuentra a unos 700 kilómetros de la frontera con Ucrania, donde fue alcanzado un edificio de viviendas y una planta industrial, explicó el gobernador, Román Busarguin, en Telegram.

Canales de Telegram ucranianos informan que el ataque en Sarátov provocó un incendio en una refinería que se encuentra a las afueras de la capital regional.

En total, las baterías antiaéreas derribaron ocho aparatos no tripulados de ala fija sobre Sarátov, además de una treintena sobre Krasnodar; quince sobre la anexionada península de Crimea; trece sobre Briansk y doce en Bélgorod, ambas regiones fronterizas con Ucrania.

El ataque ha obligado a cerrar temporalmente varios aeropuertos, incluido el de Sarátov, regional natal del presidente de la Duma o cámara de diputados, Viacheslav Volodin, uno de los mayores abanderados de la campaña militar rusa.

El sábado el Ministerio de Defensa ruso informó que en menos de 24 horas derribó más de 200 drones ucranianos, varios de los cuales se dirigían a Moscú.

El ataque masivo se produjo antes de que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de EE.UU., Donald Trump, se reúnan el próximo 15 de agosto en Alaska para buscar un arreglo al conflicto en Ucrania.

Putin aceptó reunirse con Trump un día antes de que venciera el ultimátum de diez días que éste le impuso para que detuviera los combates, a lo que se ha negado hasta ahora.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mantiene su demanda de un alto el fuego, rechazó un posible acuerdo a espaldas de Kiev y descartó concesiones territoriales al agresor ruso, después de que Trump sugiriera la posibilidad de que el futuro acuerdo de paz incluya “intercambios territoriales”.

Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron anoche un comunicado conjunto en el que advirtieron que “el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania”.

“Ucrania tiene la libertad de elegir su propio destino. Las conversaciones fructíferas solo pueden tener lugar en un contexto de alto el fuego o de reducción de hostilidades. El camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, señala el documento.

