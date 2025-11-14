Esta fotografía muestra coches destruidos en el lugar de un ataque aéreo, en Chornomorsk, región de Odesa, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Foto: Servicio de Emergencias de Ucrania / AFP
/ HANDOUT
Agencia AFP
Agencia AFP

Seis muertos y decenas de heridos tras ataque “masivo” ruso contra Ucrania
Al menos seis personas murieron este viernes en como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que , Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas.

Rusia, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Cuatro personas fallecieron en Kiev, la capital ucraniana, y dos en un mercado cerca del puerto de Odesa (sur), indicaron el presidente y las autoridades locales. Además, se reportan en total más de 30 heridos.

El mandatario ucraniano denunció un ataque “calculado”, que solo en la capital empleó unos 430 drones, con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles.

Según el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, numerosos inmuebles residenciales resultaron dañados en casi todos los distritos de Kiev.

Esta fotografía muestra el resplandor de las explosiones sobre Kiev durante los ataques con drones y misiles en la ciudad el 14 de noviembre de 2025, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei Supinsky / AFP).
/ SERGEI SUPINSKY

Periodistas de AFP vieron edificios residenciales con fachadas calcinadas y ventanas reventadas, y a equipos de rescate buscando sobrevivientes entre los escombros.

La policía de Kiev informó en Telegram de “la muerte de una anciana en el distrito de Desnianski y de 24 heridos, entre ellos una mujer embarazada y un niño de diez años”.

Se reportan también daños en un hospital, tiendas y oficinas. Además, según Zelensky, restos de un misil Iskander impactaron también en la embajada de Azerbaiyán.

Ucrania sufrió un nuevo ataque ruso contra sus infraestructuras energéticas el sábado 8 de noviembre, que dejó muertos y provocó cortes de agua y electricidad en varias regiones y en la capital Kiev. (AFP)

