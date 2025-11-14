Seis muertos y decenas de heridos tras ataque “masivo” ruso contra Ucrania

Al menos seis personas murieron este viernes en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas.

Rusia, que lanzó una ofensiva a gran escala contra Ucrania en 2022, ha intensificado los ataques contra Kiev en los últimos meses, y apunta especialmente a instalaciones energéticas, sistemas ferroviarios y zonas residenciales.

Cuatro personas fallecieron en Kiev, la capital ucraniana, y dos en un mercado cerca del puerto de Odesa (sur), indicaron el presidente Volodymyr Zelensky y las autoridades locales. Además, se reportan en total más de 30 heridos.

El mandatario ucraniano denunció un ataque “calculado”, que solo en la capital empleó unos 430 drones, con el objetivo de causar el mayor daño posible a la población y a las infraestructuras civiles.

Según el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, numerosos inmuebles residenciales resultaron dañados en casi todos los distritos de Kiev.

Esta fotografía muestra el resplandor de las explosiones sobre Kiev durante los ataques con drones y misiles en la ciudad el 14 de noviembre de 2025, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Sergei Supinsky / AFP). / SERGEI SUPINSKY

Periodistas de AFP vieron edificios residenciales con fachadas calcinadas y ventanas reventadas, y a equipos de rescate buscando sobrevivientes entre los escombros.

La policía de Kiev informó en Telegram de “la muerte de una anciana en el distrito de Desnianski y de 24 heridos, entre ellos una mujer embarazada y un niño de diez años”.

Se reportan también daños en un hospital, tiendas y oficinas. Además, según Zelensky, restos de un misil Iskander impactaron también en la embajada de Azerbaiyán.