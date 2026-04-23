Una serie de ataques nocturnos con drones rusos y ucranianos mataron al menos a seis personas en varias localidades de los dos países, informaron el jueves autoridades locales.

La administración regional de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, reportó al menos tres muertos y 10 heridos, incluyendo dos niñas de nueve y 14 años, en ataques rusos contra zonas residenciales.

Los servicios de emergencias locales publicaron un video en el que aparecen los bomberos extinguiendo un incendio en un edificio de apartamentos con varios pisos dañados.

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La ciudad industrial de Dnipró se encuentra a más de 100 kilómetros de la línea del frente en el este y sur de Ucrania.

En tanto, en la región occidental de Yitomir, una mujer murió cuando un dron ruso alcanzó una infraestructura de transporte público, según la administración regional.

En el lado ruso, una persona murió por un ataque en la localidad occidental de Samara, anunció el jueves en Telegram el gobernador regional Viacheslav Fedorischev.

Otra persona murió en un ataque nocturno en la región fronteriza rusa de Bélgorod.

Esta fotografía de archivo muestra a bomberos extinguiendo un incendio en un edificio residencial dañado tras un ataque ruso en la ciudad de Dnipro, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP / HANDOUT

Las fuerzas armadas de ambos países reportaron al menos 100 drones interceptados por la noche.

La invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022, ha dejado cientos de miles de muertos y millones desplazados.

Las negociaciones entre Kiev y Moscú bajo mediación estadounidense permanecen en punto muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, que acaparó la atención de Washington.

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