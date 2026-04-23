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Esta fotografía de archivo muestra a bomberos extinguiendo un incendio en un edificio residencial dañado tras un ataque ruso en la ciudad de Dnipro, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP
Esta fotografía de archivo muestra a bomberos extinguiendo un incendio en un edificio residencial dañado tras un ataque ruso en la ciudad de Dnipro, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP
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Por Agencia AFP

Una serie de ataques nocturnos con drones rusos y ucranianos mataron al menos a seis personas en varias localidades de los dos países, informaron el jueves autoridades locales.

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