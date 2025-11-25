El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, habla durante una rueda de prensa en Moscú, Rusia, el 25 de noviembre de 2025. Foto: EFE/EPA/ALEXANDER NEMENOV/AFP

Lavrov acusa a los europeos de socavar los esfuerzos de Trump rehaciendo su plan de paz para Ucrania




El ministro de Exteriores ruso, , acusó hoy a los países europeos de intentar “socavar” los esfuerzos diplomáticos del presidente de EE.UU., , al rehacer su plan de paz para Ucrania.

“Ellos quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump, quieren rehacer el plan a su manera”, dijo Lavrov en rueda de prensa, en la que admitió, de todas formas, que algunos de los puntos del plan original “exigen aclaración”.

El ministro acusó a los europeos de hacer todo el “ruido” posible en los medios de comunicación para , que contemplaba muchas de las demandas de Moscú.

PUEDES VER: Zelensky celebra avances en negociaciones de paz en Ucrania, pero admite que queda mucho por hacer

“Los puntos clave del plan de Trump se basan en los entendimientos alcanzados en Anchorage (...) Y esos principios figuran a grandes rasgos en el plan, lo que nosotros saludamos”, dijo, en alusión a la de agosto pasado en Alaska.

Lavrov expresó su confianza en que Washington proporcione a Moscú la versión “que ellos consideren preliminar desde el punto de vista del final del consenso de ese texto con europeos y ucranianos”.

“Esperemos que eso ocurra en breve”, comentó, aunque añadió que Moscú “no apura a los colegas estadounidenses”.

Eso sí, advirtió que “si se excluye el espíritu y la letra de Anchorage respecto a los entendimientos clave que fijamos, por supuesto, eso será totalmente otra situación”.

El ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, en una rueda de prensa en Moscú. Foto: EFE/EPA/Tatyana Makeyeva/POOL


“Esperamos mucho desde Anchorage (...). Es bueno que, finalmente, hayan presentado su iniciativa, el plan Trump (...) Desconocemos hasta qué punto defenderán esta postura y contrarrestarán los intentos de desviarlos del camino correcto”, afirmó.

El jefe de la diplomacia rusa apreció los esfuerzos de Estados Unidos, “el único país del mundo occidental que, a diferencia de Londres, Bruselas, París y Berlín, muestra iniciativa a la hora de encontrar una vía para el arreglo”.

El asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, rechazó este lunes las modificaciones introducidas por los países europeos al presentado por Estados Unidos.

“En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo, que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene”, aseveró.

LEE TAMBIÉN: El Kremlin rechaza las modificaciones europeas al plan de paz en Ucrania de Estados Unidos

Al mismo tiempo, respaldó el plan original, ya que -adujo- “muchas, yo diría que no todas, pero muchas de las cláusulas de ese plan nos parecen totalmente aceptables”.

El plan que Washington presentó a Moscú rechazaba categóricamente el , mientras la nueva versión deja espacio a una decisión consensuada de los países miembros de la Alianza Atlántica.

Además, obligaba a Ucrania a abandonar todo el Donbás, cuando sus tropas aún controlan en torno al 20 % del territorio de la región de Donetsk.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)

