El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró este martes que sus fuerzas armadas se han abstenido por segundo día consecutivo de atacar refinerías en Rusia, cuyo Ministerio de Defensa no menciona ninguna infraestructura energética ucraniana en la lista de objetivos alcanzados durante la jornada de este martes en la retaguardia ucraniana.

“Ucrania no ha llevado a cabo ataques a refinerías de petróleo ruso o a su sector energético en general durante dos días, desde que el presidente estadounidense (Donald Trump) anunciara un alto el fuego sobre la energía”, dijo en la red social X Zelensky, quien había dicho haber tenido noticia del supuesto acuerdo del cese al fuego energético por las redes sociales.

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Zelensky ha acusado a Rusia de seguir atacando infraestructura energética ucraniana desde el momento del sorpresivo anuncio de Trump el domingo, que tampoco ha sido confirmado por Moscú, pero el presidente ucraniano no ha especificado que ninguno de estos ataques haya tenido lugar este martes.

El líder de Kiev sí había informado el lunes de ataques rusos llevados al sistema energético ucraniano llevados a cabo horas después del anuncio de Trump.

Bomberos trabajan en un edificio residencial dañado por un ataque con drones rusos en Járkov el 12 de octubre de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de SERGEY BOBOK / AFP). / SERGEY BOBOK

Aunque el Kremlin no ha mostrado públicamente disponibilidad a declarar la tregua energética en la lista de objetivos alcanzados por las fuerzas rusas en Ucrania este martes el Ministerio de Defensa de Rusia menciona objetivos industriales y militares, logísticos y de transporte pero no energéticos.

La empresa pública de electricidad, Ukrenergo, sólo menciona interrupciones del suministro en regiones del frente o fronterizas con Rusia donde se producen combates, donde los daños a infraestructuras energéticas pueden deberse a las hostilidades y no necesariamente a ataques deliberados.

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