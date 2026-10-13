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El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky advirtió sobre el acuerdo, diciendo que le ayudaría a Rusia a &quot;sembrar más terror&quot;.
El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky advirtió sobre el acuerdo, diciendo que le ayudaría a Rusia a "sembrar más terror".
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declaró este martes que sus fuerzas armadas se han abstenido por segundo día consecutivo de atacar refinerías en Rusia, cuyo Ministerio de Defensa no menciona ninguna infraestructura energética ucraniana en la lista de objetivos alcanzados durante la jornada de este martes en la retaguardia ucraniana.

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