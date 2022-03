El mundo tiene los ojos puestos en lo que sucede en Ucrania, luego de la invasión rusa que se materializó el pasado 24 de febrero en la madrugada.

Una semana después del ataque inicial, Ucrania ha reportado más de 2.000 civiles muertos. Rusia informó más de 400 soldados fallecidos y la ONU estima que al menos un millón de personas han escapado.

En la segunda ronda de negociaciones que se llevó a cabo este 3 de marzo, se acordó crear un corredor humanitario para facilitar la evacuación de los civiles. El asesor presidencial ucraniano Myjailo Podoliak, por su parte, informó que se ha alcanzado un acuerdo para un cese el fuego temporal por motivos humanitarios.

Y mientras en el mundo se siguen conociendo decisiones para frenar los ataques rusos ordenados por el presidente Vladimir Putin, hay otros momentos que se han tomado las redes sociales.

Uno de ellos lo protagonizó un soldado ruso, quien según se observa en un video que se viralizó, fue recibido por ciudadanos ucranianos que le brindaron un té y algo de comer.

De acuerdo con el diario The Sun, en la grabación se oye a un hombre decir “Estos jóvenes no tienen la culpa. No saben por qué están aquí. Están utilizando mapas antiguos, están perdidos”.

En la grabación también se ve que el soldado está hablando con su madre y se quiebra a llorar.

La situación de los soldados rusos

Hace unos días, Ucrania afirmó haber capturado a decenas de efectivos rusos y han circulado imágenes publicadas por teléfonos móviles que muestran a desconcertados jóvenes uniformados, sin sus armas.

Entre lágrimas, los soldados dijeron que a ellos no les habían dicho que iban a atacar a ‘personas pacíficas que defienden su territorio’.

Según Ucrania, hasta ahora Rusia perdió 5.840 soldados en los primeros días del conflicto, algunas de las pérdidas más rápidas desde la Segunda Guerra Mundial, si la cifra resulta precisa, los hombres de Putin sufrieron una derrota mientras intentaban lograr una victoria rápida, ya que había una fuerte resistencia por parte de las fuerzas ucranianas.

Sin embargo, Rusia reporta una cifra distinta (498 fallecimientos de soldados rusos en la guerra).

Grabaciones obtenidas por la compañía de inteligencia británica ShadowBreak revelaron que soldados rusos se han retirado después de sentirse frustrados con la guerra, lo que indica que las fuerzas de Moscú parecen estar desordenadas.

En otro video publicado en Telegram, los soldados decían que estaban ‘desmoralizados’ cuando se dieron cuenta de que los enviaban a luchar en Ucrania. “Nos dijeron que seríamos enemigos del Estado y que, como es tiempo de guerra, incluso nos podrían fusilar si nos negábamos. Nos tiraron como carne de cañón”.

