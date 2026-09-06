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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq), da la bienvenida a los enviados especiales de Estados Unidos Steve Witkoff (der) y Jared Kushner antes de sus conversaciones en Kiev el 6 de septiembre de 2026. (Genya Savilov / AFP).
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq), da la bienvenida a los enviados especiales de Estados Unidos Steve Witkoff (der) y Jared Kushner antes de sus conversaciones en Kiev el 6 de septiembre de 2026. (Genya Savilov / AFP).
/ GENYA SAVILOV
Por Agencia AFP

Los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner están reunidos este domingo con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, en su primera visita a Kiev, tras sostener conversaciones este fin de semana con el mandatario de Rusia Vladimir Putin en Moscú.

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