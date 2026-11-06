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Resumen

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Operaciones de búsqueda y rescate en el lugar del ataque ruso contra una escuela en el asentamiento de Komyshuvakha, óblast de Zaporiyia. Foto: X/@ZelenskyyUa
Operaciones de búsqueda y rescate en el lugar del ataque ruso contra una escuela en el asentamiento de Komyshuvakha, óblast de Zaporiyia. Foto: X/@ZelenskyyUa
Por Agencia EFE

Los rescatistas han encontrado ya un total de 53 cuerpos sin vida entre los escombros de la escuela subterránea destruida por las fuerzas rusas con nueve bombas aéreas el lunes en la localidad de Komishuvakha, en la región ucraniana de Zaporiyia, según informó la portavoz del Servicio de Emergencias de Ucrania en la zona, Yulia Barisheva.

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