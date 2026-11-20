Al menos ocho personas han muerto en el conjunto de Ucrania en un ataque masivo contra la retaguardia ucraniana en el que las fuerzas rusas emplearon cerca de un centenar de misiles y numerosos drones, según balances presentados por el Ministerio del Interior de Ucrania y por la Fuerza Aérea del país.

Seis de las víctimas han perdido la vida en Kiev, donde también han resultado heridas al menos 15 personas. Entre los muertos en la capital hay tres trabajadores de la empresa municipal de canalización y suministro de agua corriente, cuyas infraestructuras se cuentan entre los objetivos del ataque ruso de hoy.

Tres puentes que conectan sobre el río Dniéper las dos mitades de la capital ucraniana también han sido alcanzados durante la madrugada.

Las otras dos víctimas han perdido la vida en la región de Leópolis de Ucrania occidental.

Según el parte del Ministerio del Interior, el ataque ruso ha provocado daños en infraestructuras industriales de las regiones de Kiev, Mikoláyiv, Odesa y Cherníguiv.

Además, los misiles y drones rusos han causado desperfectos en zonas residenciales de Dnipropetrovsk, Leópolis, Vínistisa, Sumi y la propia Cherníguiv.

Rescatistas ucranianos trabajando en un edificio residencial tras un ataque ruso en Dnipro, Ucrania, el 20 de noviembre de 2026, en medio de la invasión rusa. Foto: EFE/EPA/SERVICIO ESTATAL DE EMERGENCIAS / STATE EMERGENCY SERVICE / HANDOUT

Entre los objetivos principales de este ataque combinado ruso estaban como es habitual las infraestructuras energéticas ucranianas, según el parte del Ministerio del Interior de Ucrania.

Según el Ministerio de Defensa ruso, en el ataque del viernes han sido golpeadas numerosas “empresas del complejo militar-industrial ucraniano” e infraestructuras de almacenamiento de producción de misiles y drones, además de instalaciones energéticas y logísticas que también se mencionan en los balances oficiales ucranianos de daños.

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