Los países cercanos a la guerra entre Rusia y Ucrania, aquellos que podrían ser potenciales próximas víctimas de Vladimir Putin, tienen temor.

De allí que, a inicios de marzo, Suecia y Finlandia hayan invocado “el compromiso de defensa mutua de la UE frente” al Kremlin. Mejor prevenir que lamentar.

Y, ahora, la mejor opción para ambas naciones parece ser integrarse a la OTAN.

“Esta decisión es consecuencia de la guerra”, explica Enrique Banús, director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura. “Ambas naciones han sido tradicionalmente neutrales, pero con esta guerra la población y los gobiernos de estos estados han cambiado de opinión”.

Banús lo confirma: lo que moviliza estas intenciones es el miedo a que, luego de atacar Ucrania, el Kremlin vaya en contra de los países bálticos y nórdicos, sus vecinos. La posibilidad de que los ataquen también es real: “Finlandia comparte una frontera de 1.300 kilómetros” con Rusia.

“No sé hasta qué punto este miedo esté justificado o no, pero la mínima posibilidad es suficiente. Desde la costa de Finlandia, por ejemplo, se ve Estonia. La separación es mínima”.

Según El Mundo, “Finlandia será probablemente la primera en allanar el camino, seguida inmediatamente de Suecia y en un paralelismo histórico con la incorporación de ambos países a la Unión Europea en 1995″.

Queda claro que si esta posibilidad se baraja es porque los buenos resultados en el conflicto bélico le han sido esquivos a Moscú.

La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, conversa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE / Stefan Jerrevang

“Aunque falta mucha historia por contar”, advierte Banús. “De momento, es claro que el saldo no es positivo, pero el Kremlin acaba de cambiar a los mandos militares para tratar de conseguir algún éxito”.

La masacre de Bucha, localidad cercana a Kiev, también habría jugado a favor del cambio de la opinión pública.

“Suecia y Finlandia no tenían ningún motivo para dejar de ser neutrales. No hubo o no sentían ninguna amenaza y estaban bien. Son países a los que económica y socialmente les va bien, que se manejan con estándares altos”, explica el analista.

De hecho, la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, veía la opción de sumarse a la alianza como una forma de “desestabilizar y crear más tensiones”. No estaba en sus planes.

Pero, como declaró su par finlandesa, Sanna Marin, “Rusia no es el vecino que creíamos que era”.

Ahora, en Finlandia, el 62% de la población apoya la adhesión a la OTAN -”un aumento del 19% desde el arranque de la guerra”-. En tanto, en Suecia, “el apoyo popular a la adhesión a la OTAN se queda aún en el 46%, aunque ha subido apreciablemente desde el inicio de la guerra de Ucrania”.

¿Verdad o estrategia?

Uno de los argumentos que Moscú esgrimió para justificar la invasión a Ucrania fue la expansión de la OTAN. De hecho, entre sus peticiones para acabar con la guerra se especificaba la neutralidad de Kiev.

Así que, con esta noticia, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró:

“Hemos dicho en reiteradas ocasiones que la alianza en sí misma es más bien una herramienta para la confrontación. No es una alianza que garantice la paz y la estabilidad, y su mayor ampliación, por supuesto, no traerá seguridad adicional al continente europeo”.

Para Banús, los rusos solo podrán amenazar. “También podrían responder diplomáticamente, expulsando a algunos delegados, pero me parece que están muy ocupados con lo que pasa en Ucrania”.

Pero nada más.

“Su economía está ahogada, así que no podrán sancionar a Finlandia o Suecia por ese lado. Tampoco militarmente, claro. No creo que haya una respuesta más allá de lo retórico y de los gestos”.

Los intereses en juego

¿Sería oportuno ser perspicaces con esta jugada? ¿Qué tan cierto es que a Suecia y Finlandia les interesa sumarse a la OTAN?

“Son países serios, no iniciarían un proceso para no llegar hasta el final”.

“En esta decisión juega mucho su unión con los países bálticos, que ya están cortando sus relaciones con Rusia. Lituania, por ejemplo, ya no recibe ni gas ni petróleo ruso. Así como ellos se distancian de Moscú, es lógico que sus aliados naturales, Finlandia y Suecia, hagan lo mismo”.

Según la BBC, “expertos dan por hecho que Washington apoyará la expansión de la OTAN a 32 miembros. La semana pasada autoridades del Departamento de Estado de EE.UU. afirmaron que se produjeron conversaciones entre líderes de la OTAN y los ministros de Relaciones Exteriores de Finlandia y Suecia”.

¿Qué tienen que ofrecer estos países a la alianza atlántica?

Banús responde: “Su ejército, su alta tecnología. Además de ser potencias económicas”.

Y sentencia: “Recuerda que Suecia tiene experiencia en operaciones de paz. Y también hay que tener en consideración que ambos pueden servir para reforzar el flanco noreste de la Alianza, que es tan importante ahora. La OTAN puede estacionar allí sus tropas”.