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Resumen

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Un edificio residencial dañado durante un ataque aéreo ruso en Sumi, el 3 de julio de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Policía Nacional de Ucrania / AFP)
Un edificio residencial dañado durante un ataque aéreo ruso en Sumi, el 3 de julio de 2026, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. (Handout / Policía Nacional de Ucrania / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Al menos cinco personas murieron y otras treinta resultaron heridas este sábado en un ataque ruso con bombas aéreas contra la cuidad de Sumi, en el nororeste de Ucrania, informó el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Grigorov.

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