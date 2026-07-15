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Resumen

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KYIV (Ukraine), 10/07/2025.- A man looks out of a broken window at the site of a drone strike in Kyiv, Ukraine, 10 July 2025, amid the ongoing Russian invasion. At least two people were killed in Kyiv, and many others were injured across Ukraine, following overnight Russian strikes in the Kyiv, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad and Kharkiv regions, the State Emergency Service confirmed. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
KYIV (Ukraine), 10/07/2025.- A man looks out of a broken window at the site of a drone strike in Kyiv, Ukraine, 10 July 2025, amid the ongoing Russian invasion. At least two people were killed in Kyiv, and many others were injured across Ukraine, following overnight Russian strikes in the Kyiv, Chernihiv, Sumy, Poltava, Kirovohrad and Kharkiv regions, the State Emergency Service confirmed. (Rusia, Ucrania, Kiev) EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia EFE

Al menos tres personas murieron y otras siete resultaron heridas este miércoles en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas contra la región ucraniana de Sumy, informó el jefe de la administración militar regional homónima, Oleg Grigorov.

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