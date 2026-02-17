Escuchar
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, habla durante una reunión bilateral entre Suiza e Irán, en Ginebra, Suiza, el 17 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/CYRIL ZINGARO
/ CYRIL ZINGARO
Por Agencia EFE

Las delegaciones de Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyeron este martes la primera jornada de sus negociaciones trilaterales en Ginebra para intentar acercarse a un acuerdo de paz entre Moscú y Kiev.

