La Torre Eiffel se ilumina con los colores de la bandera ucraniana para conmemorar el cuarto aniversario de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en París, el 24 de febrero de 2026. (Ludovic MARIN / AFP)
Por Agencia EFE

La torre Eiffel se iluminó este martes de azul y amarillo, los colores de la bandera de Ucrania, con motivo del cuarto aniversario de la guerra a gran escala iniciada por Rusia.

