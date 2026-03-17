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Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso en una zona residencial de Kiev, Ucrania, el 22 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa. (EFE/EPA/STRINGER)
Rescatistas ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso en una zona residencial de Kiev, Ucrania, el 22 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa. (EFE/EPA/STRINGER)
/ STRINGER
Por Agencia AFP

Tres personas murieron el lunes en Ucrania en bombardeos rusos en las regiones de Zaporiyia y Dnipropetrovsk, al tiempo que Kiev se vio sorprendido por un inusual ataque con drones a pleno día.

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