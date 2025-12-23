Ucrania admite su retirada de la localidad de Síversk en Donetsk

El Ejército ucraniano admitió este martes que se ha retirado de la ciudad de Síversk, en la región de Donetsk, cuya conquista había sido anunciada por los rusos el pasado 11 de diciembre.

“Sigue habiendo combates intensos en la zona de Síversk. Los ocupantes rusos cuentan con una ventaja significativa de personal y equipamiento y, pese a las bajas sustanciales, mantienen operaciones ofensivas activas”, señaló el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en Facebook.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Un ataque masivo ruso obliga a reducir la potencia de las centrales nucleares en Ucrania

“Con el fin de preservar las vidas de nuestros soldados y la capacidad de combate de las unidades, los defensores ucranianos se retiraron de la localidad. Las fuerzas de defensa ucranianas agotaron al enemigo durante los combates por Síversk, cada metro de la ciudad fue cedida al enemigo a un alto precio”, admitió.

Los soldados rusos fueron capaces de avanzar debido a su ventaja numérica y a la presión que ejercieron de manera constante con pequeños grupos de asalto en condiciones meteorológicas adversas, según el Estado Mayor ucraniano.

La ciudad sigue estando al alcance de la artillería ucraniana, concluyó la nota, que aseguró que los ocupantes rusos en Síversk están siendo derrotados dentro de la ciudad y aislados de sus vías de aprovisionamiento.

Esta fotografía muestra a un residente caminando por una zona residencial muy dañada de la ciudad de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, en plena invasión rusa de Ucrania. Foto: OLEG PETRASIUK / 24.ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania / AFP / OLEG PETRASIUK

El Kremlin informó el pasado 11 de diciembre de la conquista al término de una reunión del presidente ruso, Vladímir Putin, con altos cargos militares.

Los analistas consideran que la caída de Síversk allana el camino para el avance de las fuerzas rusas hacia los bastiones de Sloviansk y Kramatorsk, ambos en Donetsk, ya que se trata de una localidad situada cerca de la carretera que lleva a esas plazas fuertes.