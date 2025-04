Kiev afronta una semana clave en las negociaciones con EE.UU. para firmar el llamado acuerdo de los minerales, con el que el presidente Donald Trump quiere recuperar, con los beneficios que genere la explotación de los recursos naturales ucranianos, el dinero gastado por Washington en ayudar a Ucrania a resistir la invasión rusa.

Una delegación gubernamental ucraniana viajará esta semana a EE.UU. para dar un nuevo impulso a las conversaciones con las que Kiev espera modificar aquellas condiciones de la última propuesta de Washington que considera inaceptables.

Ucrania recibió el pasado 28 de marzo un nuevo documento estadounidense que fue filtrado a varios medios.

El texto desarrolla el acuerdo marco consensuado por ambas partes y que debía haberse firmado el 28 de febrero durante la visita fallida del presidente Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca.

El nuevo documento presentado por Washington a Kiev -que, según explicó Zelensky, contratará a una empresa privada especializada que apoye al Gobierno en las negociaciones- obligaría a Ucrania a dar prioridad a compañías estadounidenses en las licitaciones públicas sobre recursos naturales.

Según el borrador, Ucrania también estaría obligada a reconocer como una deuda el monto gastado por EE.UU. en ayuda militar y financiera a Kiev desde el comienzo de esta guerra.

Propuesta “maximalista”

Verónika Movchán, directora de investigación del Instituto de Investigaciones Económicas y Consultoría Política de Kiev, dijo a EFE que, a diferencia del que consensuaron ambas partes y debió firmar Zelensky en Washington, el borrador presentado por EE.UU. el 28 de marzo no es un acuerdo marco.

Además, el texto incluye muchos más detalles de la colaboración en materia económica y de recursos naturales que propone Trump.

“Es aún una primera propuesta y, como hemos visto en otros casos con la actual administración de EE.UU., es una versión maximalista”, explicó Movchán, al aludir a la posibilidad de que las condiciones más onerosas para Ucrania puedan renegociarse.

Ella destacó que, además de las garantías de seguridad a cambio del acceso a sus minerales que Ucrania ha pedido, para Kiev es fundamental recibir mediante el acuerdo inversiones y tecnología estadounidenses para la reconstrucción, recuperarse económicamente y explotar los minerales y demás recursos naturales que aún no extrae.

En la línea de lo expresado por Zelensky, Movchán ve tres líneas rojas que Ucrania no puede cruzar en la negociación con EE.UU.

“Es crucial que el acuerdo esté en armonía con la Constitución ucraniana”, dijo.

“El acuerdo final será votado en el Parlamento y debe cumplir con la ley”, agregó.

Otro de los puntos de fricción en los que EE.UU. deberá ceder si quiere cerrar el acuerdo es la cuestión de la deuda.

“Como el presidente Zelensky ha subrayado repetidamente, Ucrania no aceptará reconocer donaciones como créditos. La asistencia a Ucrania fue entregada como una donación, no como un préstamo, y no estamos dispuestos a cambiar la calificación de la asistencia que ya hemos recibido”, recalcó.

“También es crucial que cualquier acuerdo internacional que firme Ucrania no esté en conflicto con los preparativos para la integración de Ucrania en la UE ni con la futura integración; esto significa que no puede suponer ninguna violación de las leyes europeas”, señaló.

La preferencia que la última propuesta de EE.UU. exige para las empresas estadounidenses es una de las condiciones que podría entrar en conflicto con las aspiraciones de Ucrania de entrar en la UE, pero, según Movchán, podría no ser la única.

Mientras se negocia, la parte ucraniana trata de mantener un perfil bajo para no irritar al presidente Donald Trump, que la semana pasada acusó a Zelensky de tratar de retirarse del acuerdo de los minerales y le amenazó con “grandes problemas” si no firma.

Trump ya respondió a Ucrania con una interrupción del suministro de armas y de información de inteligencia que recibe de EE.UU. como represalia por las reticencias de Zelensky a declarar un alto el fuego inmediato sin haber delineado los instrumentos que pide Ucrania para disuadir a Rusia de volver a atacar después de esta guerra.

En una entrevista reciente, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, defendió el acuerdo como una oportunidad de prosperar para ambas partes que además consolidaría con la presencia de inversiones estadounidenses en suelo ucraniano el apoyo de Washington a Kiev.

Bessent acusó a Zelensky de dar marcha atrás varias veces en su compromiso de firmar el acuerdo, pero se mostró confiado en que éste acabará cerrándose en beneficio de ambas partes.

El secretario del Tesoro adelantó que un equipo de negociadores ucranianos estará en Washington “a principios de esta semana” para avanzar hacia la firma.