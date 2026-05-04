Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Sergey Dolzhenko
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una imagen de archivo. Foto: EFE/Sergey Dolzhenko
Por Agencia EFE

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció este lunes una tregua para el 6 de mayo y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para el día 9 con motivo de la celebración del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.