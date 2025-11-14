Ucrania ataca con misiles Neptuno el puerto ruso de Novorosíisk y la refinería de Sarátov

Ucrania atacó anoche con éxito con drones de larga distancia y misiles de producción propia Neptuno el puerto de Novorosíisk y la refinería de la región de Sarátov, situados en territorio ruso, según dijo el Estado Mayor ucraniano en un comunicado.

“Se utilizó armamento ucraniano, en concreto misiles Neptuno y drones de ataque de distintos tipos”, se lee en la nota castrense.

En Novorosíisk, donde las autoridades se vieron obligadas a declarar hoy el estado de emergencia debido al ataque, las fuerzas ucranianas alcanzaron infraestructura portuaria, una terminal de petróleo, una lanzadera de misiles antiaéreos S-400 y varios misiles. La detonación resultante provocó un incendio, explica el Estado Mayor de Ucrania.

La terminal en cuestión es una de las más grandes que tiene Rusia en el sur del país para exportar petróleo y productos derivados y es utilizada para suministrar combustible a las tropas rusas en Ucrania, dice la nota.

Mientras, en la refinería de la región de Sarátov -que ya había sido atacada en varias ocasiones durante esta guerra- se produjeron varias explosiones a consecuencia del bombardeo ucraniano.

También durante la pasada noche, Ucrania dañó un depósito de combustible y lubricantes en la localidad de Engels de la misma región de Sarátov.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había declarado horas antes de que el Estado Mayor informara de estos ataques que los misiles de producción ucraniana como los Neptuno están dando “prácticamente cada mes” mejores resultados en impacto y precisión.