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FOTODELDÍA KIEV (Ucrania), 16/04/2026.- Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque ruso contra un almacén civil en Kiev, Ucrania, este jueves, en medio de la invasión rusa. Al menos cuatro personas murieron, entre ellas un niño, y otras 49 resultaron heridas tras un ataque combinado ruso nocturno con drones y misiles que impactó la capital ucraniana, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. EFE/ Sergey Dolzhenko
FOTODELDÍA KIEV (Ucrania), 16/04/2026.- Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar del ataque ruso contra un almacén civil en Kiev, Ucrania, este jueves, en medio de la invasión rusa. Al menos cuatro personas murieron, entre ellas un niño, y otras 49 resultaron heridas tras un ataque combinado ruso nocturno con drones y misiles que impactó la capital ucraniana, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. EFE/ Sergey Dolzhenko
/ SERGEY DOLZHENKO
Por Agencia EFE

Ucrania atacó hoy por cuarta vez consecutiva la refinería de Tuapsé ubicada en la terminal portuaria de esta ciudad a orillas del mar Negro, provocando un incendio, menos de 24 horas después de que los bomberos lograsen extinguir las llamas desatadas por el ataque del pasado martes.

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