Imagen de archivo de soldados ucranianos. Foto: EFE/EPA/María Senovilla
Imagen de archivo de soldados ucranianos. Foto: EFE/EPA/María Senovilla
Por Agencia EFE

El Ejército ucraniano atacó durante la pasada noche una refinería situada en la región rusa de Riazán, según informó el Estado Mayor de la Defensa de Ucrania en su cuenta de la red social Facebook.

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