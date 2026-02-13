Ucrania confirma nuevas reuniones con Rusia y EE. UU. el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Escuchar
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 28 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El negociador ucraniano Rustem Umérov ha confirmado el anuncio hecho previamente por Moscú de que rusos, ucranianos y estadounidenses volverán a reunirse el 17 y el 18 de febrero en la ciudad suiza de Ginebra, en el marco de los contactos trilaterales que las partes están manteniendo por iniciativa de Washington para llegar a un acuerdo de paz.

