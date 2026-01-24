Los equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde se encuentra la terminal de la empresa postal Nova Poshta, gravemente dañada tras un ataque aéreo en un pueblo a las afueras de Járkov el 13 de enero de 2026. Foto: SERGEY BOBOK / AFP
Los equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar donde se encuentra la terminal de la empresa postal Nova Poshta, gravemente dañada tras un ataque aéreo en un pueblo a las afueras de Járkov el 13 de enero de 2026. Foto: SERGEY BOBOK / AFP
/ SERGEY BOBOK
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Ucrania denuncia el ataque ruso con misiles mientras se negocia la paz en Abu Dabi
Resumen de la noticia por IA
Ucrania denuncia el ataque ruso con misiles mientras se negocia la paz en Abu Dabi

Ucrania denuncia el ataque ruso con misiles mientras se negocia la paz en Abu Dabi

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, denunció este sábado el ataque ruso de anoche con misiles contra la y zonas residenciales mientras en Abu Dabu continúan las negociaciones a tres bandas entre rusos y ucranianos con la .

“¿Esfuerzos por la paz? ¿Reunión trilateral en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Diplomacia? Para los ucranianos, esta fue otra noche de terror ruso. Cínicamente, Putin ordenó un brutal ataque masivo con misiles contra Ucrania justo cuando las delegaciones se reúnen en Abu Dabi para avanzar en el proceso de paz liderado por Estados Unidos. Sus misiles no sólo alcanzaron a nuestro pueblo, sino también a la mesa de negociaciones”, escribió Sibiga en un mensaje en X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Putin aparca los delirios de grandeza y se conforma con el Donbás

Para Sibiga, este ataque demuestra una vez más que el lugar del presidente ruso, , no está en la Junta de la Paz, “sino en el banquillo del tribunal especial”.

“Los principales objetivos siguieron siendo los mismos: instalaciones energéticas y zonas residenciales. Rusia sigue librando una guerra genocida contra la población civil, cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, denunció.

El presidente de la UAE Presidential Court Mohamed bin Zayed Al Nahyan (2-d), este viernes con el mediador estadounidense Jared Kushner (i), Igor Kostyukov, negociador ruso, y Rustem Umerov, negociador ucraniano. Foto: EFE/EPA/UAE Presidential Court
El presidente de la UAE Presidential Court Mohamed bin Zayed Al Nahyan (2-d), este viernes con el mediador estadounidense Jared Kushner (i), Igor Kostyukov, negociador ruso, y Rustem Umerov, negociador ucraniano. Foto: EFE/EPA/UAE Presidential Court

El ministro recordó que en el ataque de anoche, en el que las fuerzas rusas lanzaron 21 misiles y 375 drones de ataque, dos de las ciudades más grandes de Ucrania, Kiev y Járkov, se vieron sacudidas por fuertes explosiones.

En Kiev, una persona murió y al menos cuatro resultaron heridas; en Járkov, 27 personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 12 años, según el último balance del jefe de la administración regional, Oleg Siniegúbov; y en la región de Cherníguiv, cientos de miles de abonados se quedaron sin electricidad, al igual que 88.000 en la capital.

Putin supervisa ejercicios de sus fuerzas nucleares

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC