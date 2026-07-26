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Resumen

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Un policía ucraniano inspecciona el lugar de un ataque ruso contra un edificio en una zona residencial de Járkov, en el noreste de Ucrania. Foto: EFE/EPA/Sergey Kozlov
Un policía ucraniano inspecciona el lugar de un ataque ruso contra un edificio en una zona residencial de Járkov, en el noreste de Ucrania. Foto: EFE/EPA/Sergey Kozlov
Por Agencia EFE

La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo de que Rusia atacó la pasada noche el país con un total de ocho misiles y 136 drones, de los que dos proyectiles y 27 aparatos no tripulados consiguieron impactar en sus objetivos.

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