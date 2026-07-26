La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo de que Rusia atacó la pasada noche el país con un total de ocho misiles y 136 drones, de los que dos proyectiles y 27 aparatos no tripulados consiguieron impactar en sus objetivos.

“El enemigo atacó con un misil guiado Kh-59/69 desde el espacio aéreo sobre el mar Negro, siete misiles balísticos Iskander-M/S-400 lanzados desde las regiones de Briansk, Kursk y Voronezh (Rusia); y 136 drones de ataque Shahed (incluidos a propulsión) y de los tipos Gerbera, Italmas y Parody”, destacó el boletín matinal de la institución castrense.

Según datos preliminares, las defensas antiaéreas consiguieron derribar o suprimir el misil Kh-59/69 y cinco de los misiles balísticos Iskander-M/S-400, así como más de 100 drones sobre las regiones note, sur y este del país.

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Sin embargo, dos misiles balísticos y 27 drones de ataque impactaron en 18 localizaciones distintas, mientras que en siete emplazamientos se registró caída de fragmentos.

Al menos uno de los misiles balísticos golpeó Kiev, donde según la agencia de noticias Ukrinform, en el ataque nocturno fueron dañadas infraestructuras en los distritos de Desnianski, Shevchenkivski y Solomianski.

En este último, según informaciones de la Policía y del alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, fueron heridos tres civiles (una mujer y dos hombres), de los que uno tuvo que ser hospitalizado.

En Járkov (norte), un dron impactó en una vivienda y mató a una persona, provocando heridas a otras nueve, entre ellas dos niños, comunicó el alcalde de esa ciudad, la segunda mayor del país, Ihor Terejov.

El resultado de los últimos ataques rusos con bombas aéreas contra la ciudad ucraniana de Zaporizhzhia, en los que han muerto al menos dos personas. (Servicio de Emergencias Ucranianas / EFE) / Servicio de Emergencias ucranianas

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, explicó en sus redes sociales que junto con Járkov y Kiev fueron atacadas durante la noche las regiones de Jersón, Donetsk, Dnipró, Sumi, Odesa, Mikoláyiv, Cherníguiv y Zaporiyia.

Zelensky transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y añadió que, a lo largo de la semana, Rusia ha lanzado contra Ucrania casi 1.700 drones, más de 1.630 bombas aéreas guiadas y 95 misiles, de los que casi la mitad eran balísticos.

“Tenemos que desbaratar la apuesta de Rusia por el terror balístico. Es por ello que es tan importante que lleguen a tiempo las entregas de paquetes de defensa antibalística”, señaló, apelando a los aliados de Kiev.

“Cada misil interceptor ahora mismo salva vidas, literalmente, si está aquí, en los sistemas ucranianos; no en los almacenes de nuestros aliados”, enfatizó.

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