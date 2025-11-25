Ucrania dice haber atacado con misiles y drones varios objetivos estratégicos en Rusia

Rescatistas y bomberos ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con drones contra el edificio del museo conmemorativo romano Shukhevych en el distrito de Bilohorshcha, en las afueras de la ciudad occidental de Lviv, Ucrania, a principios del 1 de enero de 2024 | Foto: EFE/EPA/MYKOLA TYS
Rescatistas y bomberos ucranianos trabajan en el lugar de un ataque con drones contra el edificio del museo conmemorativo romano Shukhevych en el distrito de Bilohorshcha, en las afueras de la ciudad occidental de Lviv, Ucrania, a principios del 1 de enero de 2024 | Foto: EFE/EPA/MYKOLA TYS
El asegura haber alcanzado varios objetivos de la industria militar y el en un ataque en que el Ejército de Ucrania utilizó drones y misiles de producción propia.

El ataque fue llevado a cabo por la Marina ucraniana junto con las unidades especializadas en drones, misiles y operaciones especiales de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

PUEDES VER: Zelensky celebra avances en negociaciones de paz en Ucrania, pero admite que queda mucho por hacer

Entre otros medios de ataque se utilizaron drones Bars y misiles de crucero de fabricación ucraniana Neptuno.

El bombardeo alcanzó, según el Estado Mayor ucraniano, una fábrica de reparación de aviones de guerra y una infraestructura de producción de drones, ambas situadas en Taganrog, en la región rusa de Rostov.

En la fábrica de reparación de aviones podría haber sido alcanzado un prototipo de avión A-50.

Un artefacto explosivo en el suelo después de un bombardeo, en una imagen de archivo. Foto: EFE/SERGEY VAGANOV
Un artefacto explosivo en el suelo después de un bombardeo, en una imagen de archivo. Foto: EFE/SERGEY VAGANOV

Rusia había informado previamente de la muerte de tres civiles en la región de Rostov como consecuencia del .

Además, Ucrania bombardeó una terminal de carga y descarga de petróleo situada en la región ribereña del mar Negro de Novorosíisk y una refinería en la región vecina de Krasnodar, según el Estado Mayor de Kiev.

En Novorosíisk, las fuerzas ucranianas habrían logrado golpear equipamiento para cargas y descargar buques petroleros y una lanzadera de un sistema antiaéreo S-400.

Al menos seis personas murieron el viernes 14 de noviembre en Ucrania como resultado de ataques rusos con drones y misiles, que tuvieron como epicentro la capital, Kiev, donde se concentran la mayoría de las víctimas. (AFP)

