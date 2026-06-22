Las fuerzas ucranianas alcanzaron durante esta madrugada en un ataque con misiles una planta que produce semiconductores y otros componentes electrónicos para misiles de crucero Iskander y Kh-101 en la ciudad de Vorónezh de la Federación Rusa, según dijo en un comunicado el Estado Mayor de Ucrania.

“La fábrica es un elemento crucial del complejo militar-industrial ruso”, dice la nota, que especifica que los componentes que salen de la planta se utilizan en misiles Iskander y Kh-101.

PUEDES VER: Presidentes Asfura y Zelensky abren la puerta a transferencia de tecnologías ucranianas a Honduras

En esa misma planta se fabrican además partes electrónicas para los sistemas antiaéreos Pantsir-S1.

El ataque ucraniano fue llevado a cabo con “misiles de crucero de alta precisión lanzados desde el aire”, dijo el Estado Mayor, que no dijo el tipo exacto de armamento utilizado.

Canales de Telegram rusos habían informado previamente del impacto de al menos un misil Storm Shadow -un tipo de armamento facilitado por el Reino Unido a Ucrania- contra la fábrica de Vorónezh, capital de la región fronteriza con Ucrania que lleva ese mismo nombre.

💥 Sanctions are one thing, but Storm Shadow works faster: The Voronezh Semiconductor Devices Plant has been hit in a missile strike



The facility is considered one of Russia’s key manufacturers of electronic components and is under sanctions from several Western countries due to… pic.twitter.com/FY6nXiVBq8 — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2026

El gobernador de Vorónezh, Alexander Gúsev, informó de la destrucción por parte de las defensas aéreas rusas de “varios objetivos aéreos de alta velocidad” en la región.

Gúsev reconoció que “las instalaciones industriales de una empresa sufrieron daños” en el ataque, pero no especificó el tipo de empresa alcanzada.