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as fuerzas ucranianas afirmaron haber atacado una fábrica militar en Vorónezh. Foto: Captura de video/@nexta_tv/X
as fuerzas ucranianas afirmaron haber atacado una fábrica militar en Vorónezh. Foto: Captura de video/@nexta_tv/X
Por Agencia EFE

Las fuerzas ucranianas alcanzaron durante esta madrugada en un ataque con misiles una planta que produce semiconductores y otros componentes electrónicos para misiles de crucero Iskander y Kh-101 en la ciudad de Vorónezh de la Federación Rusa, según dijo en un comunicado el Estado Mayor de Ucrania.

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