Ucrania anunció el lunes que está investigando una supuesta fosa común en el noreste del país, cerca de la frontera rusa, diez días después del hallazgo de más de 440 tumbas y una fosa común en la misma región.

El lugar donde está la presunta fosa común es un criadero industrial de aves, ubicado cerca de la localidad de Kozacha Lopan, a menos de tres kilómetros de la frontera con Rusia.

Durante la ocupación rusa de la región en los últimos meses, el ejército ruso escondía allí sus tanques.

Las autoridades ucranianas dijeron el lunes que encontraron “hasta 100 cuerpos”, sin dar más detalles.

El domingo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo al canal estadounidense CBS News que se hallaron “dos fosas comunes más, grandes fosas comunes, con cientos de personas” enterradas, pero no dijo dónde.

A principios de septiembre, las tropas ucranianas lanzaron una contraofensiva con la que retomaron amplias franjas de territorio en esta región.

Pero la supuesta fosa común sigue estando dentro del alcance del fuego de la artillería rusa. Además, los equipos ucranianos siguen trabajando en el desminado, lo que imposibilita que los equipos científicos realicen búsquedas en este momento.

Según Lyudmila Vakulenko, jefa de la administración local de Kozacha Lopan, el ejército ucraniano hizo un primer intento de recuperar la ciudad de los rusos en abril, pero fracasó.

Tras la liberación de la ciudad, “los militares me dijeron que habían visto un lugar donde se enterraban a los soldados, pero no me dijeron cuántas” tumbas había en el lugar, dijo el lunes.

TOPSHOT - Esta fotografía tomada el 25 de septiembre de 2022 muestra tumbas vacías después de la exhumación de cuerpos en la fosa común creada durante la ocupación rusa en Izyum, región de Kharkiv, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Yasuyoshi CHIBA / AFP) / YASUYOSHI CHIBA

Las autoridades ucranianas sospechan que las tropas rusas enterraron allí a soldados ucranianos y rusos, y a civiles.

A mediados de septiembre, las autoridades ucranianas encontraron más de 440 tumbas y una fosa común cerca de Izium, en un bosque de pinos en las afueras de esta ciudad del noreste reconquistada por Kyiv.

Desde el inicio de su intervención militar en Ucrania, Rusia ha negado repetidas veces que sus tropas cometieran abusos.

El Kremlin calificó de “mentiras” el descubrimiento de cientos de fosas en Izium.