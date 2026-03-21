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El grueso de los ataques aéreos se concentró en las regiones de Tula y Rostov, donde fueron abatidos 12 y 11 aparatos no tripulados. Foto: Oleksandr Magula / AFP
El grueso de los ataques aéreos se concentró en las regiones de Tula y Rostov, donde fueron abatidos 12 y 11 aparatos no tripulados. Foto: Oleksandr Magula / AFP
/ OLEKSANDR MAGULA
Por Agencia EFE

Ucrania lanzó 283 drones contra Rusia durante la madrugada del sábado, una de las cifras más altas desde el inicio del conflicto, informó el Ministerio de Defensa ruso.

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