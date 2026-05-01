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El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/Pawel Supernak/Archivo
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/Pawel Supernak/Archivo
Por Agencia EFE

El Grupo Kursk de las Fuerzas Terrestres de Ucrania rechazó este sábado las informaciones sobre la supuesta toma por parte de Rusia de Korchakivka, en la región de Sumi, que calificó de “mentira”.

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