El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace un gesto mientras habla durante una conferencia de prensa en Kiev, el 17 de abril de 2025, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Foto de Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Ucrania reivindica haber reconquistado dos localidades en el noreste del país
Ucrania reivindica haber reconquistado dos localidades en el noreste del país

anunció el viernes que había reconquistado dos asentamientos en la región de Járkov, en el noreste, y varios barrios de la ciudad de Kupiansk, un importante nudo ferroviario que el mes pasado.

“Kindrashivka, Radkivka y sus alrededores han sido liberados, así como varios barrios del norte de Kupiansk”, declaró el cuerpo del ejército de Járkov en las redes sociales.

Francisco Sanz
PUEDES VER: Zelensky se declara listo para celebrar elecciones en Ucrania con la ayuda de Estados Unidos

El ejército ruso afirmó a finales de noviembre haber capturado la ciudad de Kupiansk. Las tropas de Moscú ya la habían tomado al inicio de su ofensiva en 2022, pero las fuerzas ucranianas la recuperaron a finales de ese año.

En los últimos meses, Rusia ha alardeado de sus avances en el campo de batalla, donde las fuerzas ucranianas se encuentran en desventaja numérica y de arsenal.

Kiev desestima repetidamente las afirmaciones rusas de avances arrolladores en el frente y asegura que es un intento de Moscú de influir en las negociaciones para poner fin a casi cuatro años de guerra.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofrece una conferencia de prensa después de su reunión en el Palacio Presidencial en Ankara, Turquía, el 19 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/NECATI SAVAS)
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ofrece una conferencia de prensa después de su reunión en el Palacio Presidencial en Ankara, Turquía, el 19 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/NECATI SAVAS)
Estados Unidos presiona a Kiev para hacer importantes concesiones territoriales en el este y el sur del país.

En cambio, según los últimos detalles del plan estadounidense ofrecidos por el presidente ucraniano, , Ucrania podría mantener Járkov, una región que Rusia no reivindica como anexionada.

