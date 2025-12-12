Ucrania reivindica haber reconquistado dos localidades en el noreste del país

Escucha la noticia
Ucrania reivindica haber reconquistado dos localidades en el noreste del paísResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Ucrania anunció el viernes que había reconquistado dos asentamientos en la región de Járkov, en el noreste, y varios barrios de la ciudad de Kupiansk, un importante nudo ferroviario que Rusia afirmaba haber tomado el mes pasado.
“Kindrashivka, Radkivka y sus alrededores han sido liberados, así como varios barrios del norte de Kupiansk”, declaró el cuerpo del ejército de Járkov en las redes sociales.
Newsletter Vuelta al Mundo
PUEDES VER: Zelensky se declara listo para celebrar elecciones en Ucrania con la ayuda de Estados Unidos
El ejército ruso afirmó a finales de noviembre haber capturado la ciudad de Kupiansk. Las tropas de Moscú ya la habían tomado al inicio de su ofensiva en 2022, pero las fuerzas ucranianas la recuperaron a finales de ese año.
En los últimos meses, Rusia ha alardeado de sus avances en el campo de batalla, donde las fuerzas ucranianas se encuentran en desventaja numérica y de arsenal.
Kiev desestima repetidamente las afirmaciones rusas de avances arrolladores en el frente y asegura que es un intento de Moscú de influir en las negociaciones para poner fin a casi cuatro años de guerra.
Estados Unidos presiona a Kiev para hacer importantes concesiones territoriales en el este y el sur del país.
En cambio, según los últimos detalles del plan estadounidense ofrecidos por el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, Ucrania podría mantener Járkov, una región que Rusia no reivindica como anexionada.
TE PUEDE INTERESAR
- Zelensky espera enviar el miércoles a EE.UU. una propuesta enmendada para terminar con la guerra
- Cómo el escudo protector de Chernobyl diseñado para 100 años ya no garantiza plena seguridad contra la radiación
- El Papa recibe a Zelensky y le expresa su “urgente deseo” de que el diálogo lleve a una paz justa
- Zelensky afirma que gobierno ucraniano no tiene derecho “legal” ni “moral” de ceder territorio a Rusia
Contenido sugerido
Contenido GEC