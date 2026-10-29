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Resumen

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En esta fotografía distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania el 29 de octubre de 2026, un hombre camina junto a los cuerpos de las víctimas que yacen al lado de un tren de pasajeros dañado tras un ataque aéreo a la estación de tren de Dnipro, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP
En esta fotografía distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania el 29 de octubre de 2026, un hombre camina junto a los cuerpos de las víctimas que yacen al lado de un tren de pasajeros dañado tras un ataque aéreo a la estación de tren de Dnipro, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. Foto: SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / AFP
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Por Agencia EFE

Un dron ruso se estrelló el jueves contra una estación de tren en Dnipró, en el sureste de Ucrania, y mató al menos a 14 personas en un ataque calificado como “horrible” por el presidente Volodymyr Zelensky.

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