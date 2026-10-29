Un dron ruso se estrelló el jueves contra una estación de tren en Dnipró, en el sureste de Ucrania, y mató al menos a 14 personas en un ataque calificado como “horrible” por el presidente Volodymyr Zelensky.

Este ataque se produjo mientras Ucrania y Rusia se esfuerzan por mantener una frágil tregua en la sureña ciudad de Oleshky, bajo ocupación rusa desde 2022, donde los residentes llevan meses sufriendo escasez de alimentos, agua y medicamentos.

Mientras el alto al fuego negociado por Estados Unidos se mantiene por tercer día consecutivo, al menos 20 personas murieron y más de 70 resultaron heridas, según las autoridades locales, en ataques a lo largo del país.

El responsable de derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, anunció que había “partido con la delegación ucraniana hacia Oleshky” pasando por Bielorrusia y Rusia.

En otras zonas, Moscú seguía bombardeando Ucrania.

El ataque a la estación de tren de Dnipró impactó en un andén “donde se encontraba un tren de cercanías y un tren de pasajeros de servicio regular”, afirmó Zelensky.

El balance de muertos ascendió a 14, según informó el jueves por la tarde el gobernador regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

Además, indicó que 14 personas resultaron heridas, de las cuales seis están en estado grave tras sufrir “múltiples lesiones por metralla”, entre ellas un niño de 11 años y un hombre al que “le amputaron ambas piernas”.

“Las sanciones contra Moscú y su maquinaria bélica no deben aflojarse mientras continúe esta guerra rusa”, señaló Zelensky en redes sociales, tras calificar el ataque de “horrible”.

Las imágenes difundidas por los servicios de emergencia ucranianos mostraban cadáveres en el andén, rescatistas que ayudaban a las víctimas y dos trenes de pasajeros calcinados con las ventanas destrozadas.

En esta fotografía distribuida por el Servicio de Emergencias de Ucrania el 29 de octubre de 2026, rescatistas ucranianos transportan a una persona herida en una camilla tras un ataque aéreo a la estación de tren de Dnipro, en el contexto de la invasión rusa de Ucrania. / HANDOUT

Desde que inició su invasión a gran escala, a finales de febrero de 2022, Rusia ha utilizado drones para atacar trenes en la exrepública soviética, destruyendo cientos de locomotoras.

En septiembre se efectuaron evacuaciones en más de 5.800 instalaciones ferroviarias de Ucrania por amenaza de ataque con drones, dijo a la AFP el operador nacional de ese servicio.

Las conexiones por tren son esenciales en este extenso país, donde puede tomar un día cruzarlo de este a oeste.

Zelensky critica alivio de sanciones

El presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa, pidió ejercer una mayor presión sobre Rusia tras la última “cruel y devastadora serie de ataques rusos contra civiles”.

“La UE seguirá aumentando la presión sobre Rusia y apoyando a Ucrania hasta que se logre una paz justa y duradera”, añadió. “Instamos a todos nuestros socios internacionales a hacer lo mismo”, dijo.

La Fuerza Aérea ucraniana informó que había interceptado tres drones a reacción en un ataque diurno, pero que un cuarto logró eludir sus defensas e impactó contra la estación.

El director de la compañía ferroviaria, Oleksandr Pertovski, señaló que se había advertido de la amenaza.

“Pero desgraciadamente, todavía había mucha gente en el andén”, precisó en Facebook.

Tras el ataque, Zelensky reiteró sus críticas al acuerdo alcanzado este mes entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, para que Moscú abastezca de diésel los mercados estadounidense y mundial a cambio de un alivio de las sanciones norteamericanas.

“¿Cuántos ataques terroristas de este tipo ha llevado a cabo Rusia contra nuestro pueblo desde que se levantaron las sanciones contra algunos oligarcas rusos y el sector energético, en lugar de reducir la tensión?”, preguntó.

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